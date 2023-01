Harley-Davidson produrrà solo moto elettriche: la conferma del CEO

La mobilità elettrica fa ancora storcere il naso a moltissimi utenti, soprattutto quando si sconfina nel mondo delle due ruote. Una moto silenziosa e a zero emissioni fa rabbrividire tantissimi appassionati, alcuni top player del mercato hanno però già deciso il loro futuro: ad esempio Harley-Davidson produrrà solo moto elettriche.

Non si tratta di un rumor oppure di una notizia farlocca apparsa sul web, a confermare che Harley-Davidson sarà un’azienda All Electric è stato il CEO Jochen Zeitz nel corso di una recente intervista su Dezeen. “A un certo punto della sua storia, Harley-Davidson sarà una società 100% elettrica” ha detto Zeitz, “certo è una transizione che avverrà sul lungo periodo, non la faremo da un giorno all’altro”.

Presto o tardi, dunque, la mitica azienda americana darà un taglio netto con il suo passato, che l’ha resa famosa anche per i suoi grandi e rumorosi motori termici. Il CEO della società però affronta il tutto anche da un altro punto di vista, ovvero: Harley-Davidson si è fatta sempre notare per via della sua capacità di innovare costantemente, dunque questo passaggio programmato all’elettrico ha un suo perché ed è figlio dei trend del momento. “Se guardate agli ultimi 120 anni di storia, la società si è evoluta costantemente, non è mai rimasta ferma. Ora, esattamente come i fondatori hanno tentato di dar vita a qualcosa di nuovo, abbiamo il dovere di dare un nuovo corso alla compagnia che si è sempre evoluta. Dobbiamo abbracciare un cambiamento ormai necessario”.

Ricordiamo che la prima moto elettrica di Harley-Davidson è stata la LiveWire con cui sono stati percorsi 1.723 km in 24 ore, modello da cui poi è nato un vero e proprio sub-brand omonimo. Sono poi arrivate la LiveWire One e di recente la LiveWire S2 Del Mar venduta in poche ore in versione Launch Edition.