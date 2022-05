Harley-Davidson presenta la LiveWire S2 Del Mar, moto elettrica da 80 CV

Come promesso, nella notte (italiana) Harley-Davidson ha presentato al mondo la sua seconda moto a marchio LiveWire dopo il teaser dei giorni scorsi. Un brand ora indipendente, come si nota dal design della S2 Del Mar 2023, una moto del tutto inedita per Harley, la prima costruita su piattaforma S2 Arrow.

La moto avrà inoltre un'edizione di lancio chiamata Del Mar Launch Edition, della quale verranno prodotti solo 100 esemplari con colorazione esclusiva Jasper Gray oppure Comet indigo, al di là di uno speciale design dei cerchi. Modelli dipinti e rifiniti a mano, come ha sottolineato LiveWire, un lavoro che richiede cinque giorni per essere completato.

La piattaforma S2 Arrow in ogni caso verrà usata sia per l'edizione di lancio che per il modello di serie, con tanto di batteria proprietaria, motore, sistema di ricarica e sistema di controllo, tutto sviluppato internamente da LiveWire negli studi di Mountain View, in California. A proposito di motore: la S2 Del Mar eroga 59,6 kW e 80 CV, con un propulsore che ferma il peso complessivo della moto a 199,5 kg.

Un ottimo rapporto peso/potenza che permette lo scatto 0-98 km/h in appena 3,5 secondi e un'autonomia cittadina di 160 km con una carica. LiveWire non ha diffuso l'autonomia autostradale ma parliamo di una moto pensata prettamente per i commuter e gli utenti urbani. Arriviamo così a svelare il prezzo, che LiveWire aveva promesso più accessibile rispetto alla LiveWire originale (la Harley-Davidson LiveWire costava quasi 30.000 dollari): le 100 Del Mar Launch Edition costeranno 17.699 dollari, circa 16.800 euro al cambio diretto, con consegna prevista per la primavera del 2023, mentre la successiva S2 Del Mar di serie partirà da un prezzo di 15.000 dollari, 14.210 euro.