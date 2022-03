Hankook lancia la gamma di pneumatici iON per veicoli elettrici

Anche i grandi produttori di pneumatici si stanno preparando alla grande rivoluzione elettrica. Dopo Goodyear, Michelin, Continental e Bridgestone che produrrà solo pneumatici per EV, anche Hankook è pronta a lanciare una nuova serie di gomme dedicata ai veicoli elettrici.

La nuova serie Hankook iON verrà lanciata a maggio 2022, appositamente pensata per veicoli alimentati a batteria. Si tratta di puro marketing? In realtà no: questi nuovi pneumatici sono in grado di ridurre la resistenza al rotolamento e la rumorosità, pur mantenendo un'alta tenuta di strada. Sono infatti dotati della tecnologia Hankook Sound Absorber, che riduce il rumore all'interno dell'abitacolo.

Hankook promette una maggiore autonomia per ogni singola carica e un'esperienza appagante a 360 gradi. Inoltre questi pneumatici sono stati sviluppati per resistere alle alte sollecitazioni generate dalle elevate curve di coppia istantanea dei propulsori elettrici. Al lancio saranno disponibili tre tipologie di battistrada e misure compatibili, con cerchi da 18 a 22 pollici. Lo pneumatico estivo Hankook Ventus iON S arriverà in Europa da maggio 2022, mentre la variante invernale Hankook Winter i*cept iON verrà commercializzata da settembre 2022. In Nord America arriverà inoltre lo pneumatico all-season Hankook Ventus iON A.

Klaus Krause, responsabile del centro tecnico Hankook Tire Europe ad Hannover, ha detto: “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che il nuovo pneumatico estivo Hankook iON, ad esempio, abbia ottenuto la certificazione A/A/A sull'etichetta europea. Ciò corrisponde alle massime prestazioni in termini di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità degli pneumatici”.

Per un confronto diretto, Goodyear ha lanciato le nuove gomme ElectricDrive GT per auto elettriche. Per saperne di più sugli pneumatici per EV leggete il nostro articolo: Gli pneumatici specifici per EV fanno la differenza?