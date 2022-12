I segreti dei pneumatici Hankook iON per veicoli elettrici, ora anche sul mercato USA

Arrivano negli Stati Uniti gli Hankook iON, pneumatici pensati appositamente per i veicoli elettrici. L'azienda sudcoreana intende dare il proprio contributo al mercato della mobilità green USA, ampliando la propria offerta di pneumatici sul mercato, alla luce della sempre maggior diffusione delle auto a zero impatto.

Obiettivo del nuovo pneumatico iON, in Europa dallo scorso maggio, ridurre la resistenza al rotolamento, ma anche diminuire la rumorosità con un occhio di riguardo sempre alla tenuta. Secondo Hankook, coloro che sceglieranno di montare questi pneumatici per la propria auto elettrica godranno di una maggiore autonomia della batteria, ma anche di una migliore esperienza di guida. Le nuove “scarpette” dell'azienda coreana sono al momento previste in soli due tagli, per cerchi da 18 e 22 pollici, ma non è da escludere che in futuro possano essere messe in commercio altre dimensioni.

Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Tire Europe ha spiegato: “La nuova serie di pneumatici iON risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici. Questi ultimi hanno delle caratteristiche che richiedono pneumatici specifici, che devono essere disponibili anche per il cambio gomme. Grazie al miglioramento dell’autonomia per ogni ricarica, questi pneumatici di nuova generazione contribuiranno a migliorare l’efficienza dei veicoli elettrici nell’utilizzo quotidiano”. Miglior efficienza che significa batterie dalla durata più lunga e nel contempo minori emissioni di CO2.

Rispetto ai veicoli “tradizionali”, le auto elettriche sono dotate di una massa maggiore per via della presenza del pacco batterie, di conseguenza sono richiesti degli pneumatici con una capacità di carico superiore. Gli Hankook iON rispondono perfettamente a queste esigenze e sono inoltre realizzati con una mescola di olii naturali, che garantisce maggiore sostenibilità e un'ottima resa chilometrica.

Fra le qualità delle nuove gomme anche la presenza della tecnologia sound absorbe, che in combinazione con uno specifico design del battistrada riduce di molto il rumore nell'abitacolo. “Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che il nuovo pneumatico Hankook iON – ha aggiunto Klaus Krause, responsabile del centro tecnico Hankook Tire Europe ad Hannover, Germania - abbia ottenuto la certificazione A/A/A. Ciò corrisponde alle massime prestazioni in termini di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità dei pneumatici”. I nuovi pneumatici presentano la tecnologia EV Contour di Hankook, che aumenta la rigidità laterale del 25% e la rigidità in curva del 20%, oltre che la mescola Evolution che permette di distribuire meglio la pressione sullo stesso battistrada.

Kijong Kil, vice presidente di Hankook per lo sviluppo RE, ha chiosato: “ION evo AS e iON evo AS SUV sono stati sviluppati per i conducenti di veicoli elettrici che desiderano massimizzare la propria esperienza di guida senza sacrificare i vantaggi esclusivi di questa nuova classe di veicoli. La tecnologia EVolution di Hankook, l'Hankook Sound Absorber e la tecnologia EV Contour si uniscono come base per un innovativo pneumatico per tutte le stagioni che offre risultati eccezionali per i veicoli elettrici”. Hankook prevede quindi un futuro radioso per i mezzi green, ma in Germania le prospettive per l'elettrico nel 2024 sono tutt'altro che positive.