Hamilton lascia la F1? L'indizio social, le voci e le parole di Verstappen

Nonostante le polemiche che hanno investito quest'anno la Formula 1 in ben più di un'occasione, il mondiale 2021 è stato uno dei più avvincenti e fino all'ultimo GP, quello di Abu Dhabi, il titolo di campione del mondo è stato conteso tra due veri e propri talenti: Lewis Hamilton e Max Verstappen.

E con un mondiale così adrenalinico che si è giocato anche fuori pista, merito in parte della rivalità tra Christian Horner e Toto Wolff, ogni decisione presa dalla direzione di gara ha suscitato non poco clamore. L'ultimo GP, infatti, si è risolto con la vittoria di Verstappen all'ultimo giro, complice la Safety Car e un'applicazione delle regole non poi così chiara, dopo il totale dominio della gara del sette volte campione del mondo.

L'esito del GP di Abu Dhabi non è andato giù ai vertici di Mercedes che ha minacciato di ricorrere in appello per poi rinunciare di comune accordo con Hamilton. E proprio quest'ultimo, nonostante le lezioni di sportività degne di un vero e proprio fuori classe, è in silenzio stampa da giorni. Le ultime immagini che lo hanno rivisto in circolazione sono quelle condivise dalla stessa Mercedes al ritorno del team alla sede di Brackley, in cui il pilota è stato immortalato sereno mentre salutava i fan per la vittoria del campionato costruttori e durante la conferenza stampa per il saluto al collega Valtteri Bottas.

Tuttavia, nell'ultima settimana hanno iniziato a circolare voci di corridoio di un probabile addio di Hamilton alla F1, indiscrezioni alimentate dall'indizio social proprio del pilota britannico che avrebbe tolto il follower al profilo instagram della Formula 1. I rumors, alimentati in parte dal Team Manager di Mercedes, hanno ovviamente fatto il giro del mondo e alcuni media hanno chiesto a Verstappen, durante la cerimonia di premiazione organizzata dalla FIA e disertata sia da Hamilton che da Toto Wolff, cosa ne pensasse di un'eventuale abbandono di Lewis della competizione: "Posso comprendere che i primi giorni dopo una gara come quella tu non sia felice. Ma dovresti anche capire che si tratta di una gara e che questo tipo di cose possono capitare. E penso inoltre che debba semplicemente guardarsi indietro, a tutto ciò che ha già conquistato. Questo dovrebbe dargli un po' di conforto, quella spinta per andare avanti perché sta ancora lottando per il suo ottavo titolo e potrà farlo ancora l'anno prossimo. Detto questo, non vedo alcun motivo per arrendersi o fermarsi adesso."

