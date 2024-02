Hamilton: 'Io in Ferrari? Sceglievo Schumacher ai videogiochi, Vasseur è stato decisivo'

A partire dal 2025 vedremo Lewis Hamilton in Ferrari. Sarà un anno molto lungo per tutti i tifosi della Rossa ma in generale per tutti i fan della Formula 1, curiosi di vedere il 7 volte campione del mondo a Maranello.

Quello di Hamilton in Ferrari era un sogno da bambino, ha spiegato lo stesso pilota britannico: «Michael Schumacher per me è stato una grande ispirazione – parole riportate da La Stampa - da piccolo sceglievo di essere lui nei videogiochi, guidando quella macchina, quindi sicuramente per me è un sogno».

Fondamentale per realizzarlo è stato il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, sbarcato a Maranello nel 2023 per sostituire Binotto. I due hanno già lavorato assieme, fin da quando Hamilton muoveva i primi passi nel mondo dei motori. «Ho un grande rapporto con Fred – ha spiegato ancora il pilota Mercedes -, siamo sempre rimasti in contatto e mi ha fatto piacere quando è stato scelto dalla Ferrari. Le stelle si sono allineate, senza di lui non sarebbe successo».

E pensare che fino a pochi mesi fa, Hamilton pensava di chiudere la carriera con la Stella, prima di una chiamata per certi versi inattesa: «A settembre vedevo il mio futuro senza cambiamenti – racconta Hamilton che a fine agosto aveva rinnovato il proprio contratto -, poi si è presentata questa opportunità che ho deciso di cogliere. Insieme abbiamo fatto la storia, ma alla fine devo scrivere la mia e ho sentito che era il momento di aprire un nuovo capitolo. È stata la scelta più difficile».

Hamilton non vede comunque l'ora di farsi abbracciare dalla marea rossa: «A Monza, vedendo il mare di tifosi Ferrari, non puoi che restare a bocca aperta», svelando inoltre di non essere mai stato a Maranello «perché non mi sembrava il caso nonostante abbia comprato la mia prima Ferrari nel 2010», cercando di «imparare un po’ di italiano: n tanti anni non ho imparato altre lingue, ma ricordo che ai tempi dei kart ero in grado di dire qualche parola. Spero che mi tornino presto in mente». Poi chiosa: «Penso che chiunque di noi nei garage, vedendo la Ferrari, si chieda come sia essere circondati da quel colore».