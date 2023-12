Hamilton, giallo trofeo FIA: 'Regalato a un fan'. Mercedes smentisce ma una foto...

E' giallo attorno a Lewis Hamilton e al trofeo FIA che lo stesso ha ricevuto in occasione del gran Galà organizzato dalla Federazione Internazionale dell'Automobile a Baku, a chiusura della stagione 2023.

Tanti i premiati, a cominciare ovviamente da Max Verstappen, pilota che forse diventerà il più forte di sempre, e nel gruppo anche il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, prima guida Mercedes.

Peccato però che il riconoscimento della FIA non sarebbe stato così apprezzato dal pilota di Stevenage, che in segno di protesta per la nota querelle riguardante Susie Wolff, moglie di Toto, avrebbe di fatto regalato lo stesso premio ad un ragazzo.

Boicottando così la Federazione avrebbe lasciato il trofeo del terzo classificato nel mondiale a tale Nihad Nesirli, un tifoso che era presente all'evento in Azerbaijan e che aveva accesso alla zona vip, come si può notare anche dal suo profilo X, ex Twitter. "Ero presente alla cerimonia, Lewis mi ha consegnato il suo trofeo e se ne è andato. E ora quel trofeo è a casa mia", ha commentato lo stesso Nesirli sulla sua pagina social, mostrando lo scatto del premio.

A stretto giro di posta è giunta la replica di Mercedes, che ha smentito l'indiscrezione secondo cui Lewis Hamilton, fresco di rinnovo di contratto, avrebbe appunto regalato lo stesso trofeo: "Immediatamente dopo aver lasciato il palco, e come è stato fatto anche in occasione delle precedenti premiazioni, Lewis Hamilton ha accettato l'offerta dei funzionari della Federazione di inviare il trofeo alla squadra, e lo ha quindi ha lasciato alle loro cure. Possiamo dunque confermare che non ha regalato il trofeo a nessuno, al contrario di quanto raccontano le ultime speculazioni".

Peccato però che sempre su X lo stesso Nesirli abbia mostrato un altro scatto inequivocabile insieme appunto al trofeo di Hamilton (si vede bene anche il nome del pilota), a corredo di quanto aveva già specificato in precedenza: il giallo si infittisce...