Hamilton in Ferrari, tifosi Rossa dubbiosi 'Solo marketing, e Leclerc come la prenderà?'

E deflagrata come una vera e propria bomba la notizia di del trasferimento ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, giunta nella serata di ieri. Ma come hanno reagito i tifosi? Forse a discapito di quanto qualcuno potrebbe aspettarsi, non tutti sembrano soddisfatti dell'operazione.

Basta andare sul forum di Autopareri, fra i principali del settore, per constatarlo, con la maggior parte dei fan Ferrari e dei tifosi di Formula 1 che esprimono dubbi sullo sbarco di Hamilton a Maranello e che storcono il naso su questa operazione decisamente clamorosa, probabilmente la più scioccante degli ultimi anni in Formula 1, forse solo pari al ritorno nelle corse di Michael Schumacher.

“Diciamo che la cosa è interessante – scrive un utente - a differenza del Kaiser su Mercedes, qui Hamilton arriverebbe con fame e non da bollito, quindi perché no”. Un altro ribatte: “Il Kaiser di fame ne aveva, ma si era ritrovato in una F1 che richiedeva una guida molto diversa da quella in cui eccelleva (il fare 70 giri da qualifica consecutivi...), e con una monoposto che lo obbligava a duelli corpo a corpo, cosa a cui era relativamente poco abituato e che normalmente gestiva a ruotate. E non sempre gli era andata bene...”.

L'indiscrezione di una possibile coppia Hamilton-Leclerc in Ferrari è iniziata a circolare a primavera del 2023, e da qualche ora è divenuta realtà: ma come reagirà Charles, tra l'altro fresco di rinnovo multimilionario con la Rossa? “Più che altro si era parlato di un Elkann che voleva la squadra ad una sola punta motivo per cui a Sainz era stato offerto un contratto breve...”, scrive qualcuno con riferimento al fatto che a Leclerc sarebbe stato offerto il ruolo di prima guida.

Un altro però ribatte: “Non credo sia un problema per Charles. Anzi... Lo spingerà a migliorare ancora di più, come con Vettel”. Il sentiment più diffuso fra i tifosi è però quello di una classica mossa commerciale in Ferrari, il coup de theatre che si potrebbe ad esempio paragonare, per fare un esempio calcistico, all'arrivo di Ronaldinho al Milan.

“A me sembra più che altro un’operazione commerciale, ancorché molto affascinante”, scrive un utente, e un altro gli fa eco: “Orchestrata dall'alto, da chi di dinamiche motorsportive si intende gran poco”. E ancora: “Io la vedo più come una operazione di marketing che meramente sportiva. Hai una casa di moda da lanciare definitivamente e quale volto migliore, hai la prima vettura EV del Cavallino (riferendosi al fatto che l'anno prossimo verrà messa in commercio la prima elettrica di Ferrari, la Purosangue BEV ndr) e quale volto migliore. Di sicuro non avrà un contratto più lungo di 2 anni con magari già un accordo per una pensione dorata nel WEC dove può andare a togliersi altre soddisfazioni. Per me è arrivato al momento giusto”.

Infine un utente spiega: “Però se per caso vincesse l’ottavo mondiale con la Ferrari, battendo il record del Kaiser e soprattutto battendo Charles, i miei sentimenti sarebbero molto contrastanti”. E voi come la vedete quello che è già stato ribattezzato il trasferimento del secolo?