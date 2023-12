Hamilton-Ferrari, pilota inglese svela 'Sono in ottimi rapporti con John Elkann e Vasseur'

A seguito delle voci che hanno visto Lewis Hamilton vicino a Ferrari poco prima del suo rinnovo con Mercedes; il pilota inglese ha smentito le indiscrezioni su un suo passaggio futuro nel team del cavallino.

Tuttavia, il sette volte campione del mondo ha rivelato di mantenere un forte legame con le figure chiave della Ferrari, fra cui John Elkann, che ha conosciuto anni fa durante un evento a cui entrambi hanno partecipato in Sicilia.

"Conosco John molto bene, ci siamo incontrati anni fa in un Google Camp in Sicilia", ha detto Hamilton. Da quel momento è nata la nostra amicizia, e siamo rimasti in contatto."

In passato, Hamilton ha collaborato anche con l'attuale Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, vincendo la GP2 Series del 2006 con ART Grand Prix, una squadra co-fondata da Vasseur. Il pilota britannico ha evidenziato il rapporto tutt'oggi molto positivo con Vasseur nel paddock della Formula 1.

"Conosco Fred dal 2005", ha dichiarato Hamilton. "Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e ci sentiamo spesso, soprattutto perché lui è stato per la maggior parte del tempo in F1. Parlavamo continuamente quando ero nella sua squadra, e quando sono passato in F1, anche se ho avuto meno contatti nella serie di Formula 2. Da quando è tornato, ci siamo incontrati qui, abbiamo viaggiato insieme a Totò. Questo è davvero il massimo."

Hamilton quindi resterà in Mercedes almeno fino ai 40 anni, data della scadenza del contratto appena rinnovato, che lo legherà al suo team fino al 2026.