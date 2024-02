Hamilton in Ferrari, Marko ironizza: 'Forse Lewis sa qualcosa che noi non sappiamo'

Il passaggio di Lewis Hamilton alla scuderia Ferrari a partire dal 2025 continua a scatenare ondate di commenti e sensazioni da parte degli addetti ai lavori. Helmutt Markoè l'ultimo di questa lunga lista e, in un'intervista, ha detto la sua sulla faccenda.

Il consulente di ReBull Racing ha espresso grande sorpresa per il passaggio di Hamilton alla Ferrari, sottolineando che ciò potrebbe indicare un indebolimento (a livello politico forse?) della Mercedes. Successivamente Marko ha ironizzato sui precedenti tentativi di Toto Wolf (team leader di Mercedes) di portare Max Verstappen nella sponda tedesca. Egli quindi ha ironizzato sul fatto che un contratto con la Ferrari sarebbe più verosimile in questa situazione.

E' stato poi chiesto a Marko di commentare le reazioni di Verstappen al possibile passaggio di Hamilton e sulle offerte (ricche supponiamo) fatte da Toto Wolff in passato per convincere il pilota olandese a unirsi alla Mercedes, Marko qua ha ribadito la fiducia nel proprio pupillo, confidando nella sua buona fede e riconoscenza; dunque Verstappen non si farebbe influenzare da tali offerte da parte di nessun'altra scuderia in questo momento.

Toccando un altro tema, Marko ha dichiarato che non può rilasciare dichiarazioni riguardo al caso Horner, il quale è finito in una bufera mediatica per via di alcuni presunti comportamenti impropri. Qui Marko ha anche sottolineato che fino a quando non saranno disponibili ulteriori sviluppi, la scuderia non prenderà alcuna decisione ufficiale, ma che comunque è pronta ad affrontare tutti gli scenari possibili.

Egli, infine, ha anche respinto l'idea che Max Verstappen potrebbe essere campione del mondo pure con la vettura dell'anno scorso (un'indiscrezione rilanciata da molti giornalisti) e ribadendo l'impegno di RedBull a migliorarsi di anno in anno.