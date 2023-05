Hamilton in Ferrari? 'Lewis sta pensando alla Rossa da molto, molto tempo'

Ferrari avrebbe offerto a Hamilton un contratto da 40 milioni di sterline per sbarcare a Maranello e fare coppia con Leclerc. Una voce che è stata prontamente smentita dal team principal di Mercedes, Toto Wolff, che ha bollato la notizia come semplice fake news.

“Si tratta di voci che si ripresentano puntualmente ogni due anni, ogni qual volta dobbiamo siglare un nuovo accordo. Ma non c’è nulla di vero. Discutiamo normalmente, senza alcuna pressione temporale”, le parole del manager austriaco che però appaiono quasi frasi di circostanza, anche se ovviamente non possiamo escludere corrispondano al vero.

Del resto Lewis Hamilton è sempre stato un pilota esemplare, di conseguenza, se mai dovesse lasciare la scuderia tedesca, lo farà con i dovuti modi e tempi. Ed è qui che entra in gioco Ferrari, una voce che da inizio stagione sta continuando a circolare in maniera importante, anche per via del contratto in scadenza dell'inglese a fine anno, e di un campionato sin qui poco esaltante.

A sottolineare in particolare il matrimonio fra il 7 volte campione del mondo e il Cavallino Rampante è la stampa britannica secondo cui, giusto per citare il primo esempio che ci viene in mente, Lewis Hamilton vorrebbe ripetere in Ferrari quanto fatto da Schumacher, quindi prendere fra le redini una scuderia non performante e trasformarla con il suo talento, la sua esperienza e il duro lavoro, nella vettura da battere.

Un'ipotesi in cui crede molto anche Scott Mitchell-Malm di The Race, che analizzando il trasferimento scrive: “Andare alla Ferrari non è certo un miglioramento schiacciante. Ma potenzialmente non è peggio di quello che ha Hamilton adesso. Il che significa che la Mercedes non è più un'opzione migliore di Ferrari”, come invece lo era fino a poco tempo fa.

E nei prossimi due mesi l'asticella potrebbe ulteriormente spostarsi verso Maranello se Mercedes non dovesse dimostrarsi all'altezza delle Red Bull e magari la SF-23 migliorare le proprie performance. “La Ferrari è l'unica squadra oltre alla Mercedes per cui Hamilton vorrebbe guidare”, aggiunge Scott Mitchell-Malm, che spiega come il mancato passaggio in Ferrari potrebbe rimanere come un grande “se”, nella mente di Lewis: “Cosa sarebbe successo se fossi andato in Ferrari?”.

Ma non finisce qui perchè sbarcare a Milanello: “Potrebbe anche essere un'opportunità per consolidare la leggenda, per dimostrare che non vinceva solo il Mercedes, e la prospettiva allettante anche se improbabile di essere il pilota che finalmente porterà di nuovo la Ferrari alla gloria è qualcosa a cui qualsiasi pilota sarebbe vulnerabile”.

Quindi Mitchell-Malm chiosa così: “Nel recente passato sarebbe stato un gioco da ragazzi restare con la Mercedes. Ma quell'idea di guidare per la Ferrari un giorno, è stata nella mente di Hamilton per molto, molto tempo. Se ci fosse mai stata la possibilità di trasformarla in realtà, sarebbe ora”.