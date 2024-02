Hamilton in Ferrari, Leo Turrini sicuro: 'Come Ronaldo alla Juventus, un grande rischio'

Alle ore 20:00 di giovedì sera, 1 febbraio 2024, è giunta quella che da molti è stata ribattezza la notizia del secolo in Formula 1, il trasferimento ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025.

Una nuova che è iniziata a circolare dalla mattinata di giovedì e che nel corso della giornata ha preso sempre più corpo fino ad arrivare al clamoroso annuncio. I tifosi Ferrari hanno reagito all'arrivo di Hamilton con entusiasmo ma anche con un po' di dubbi, e lo stesso sentimento sembra esprimerlo il noto Leo Turrini, giornalista di lunga data in Formula 1.

“Hamilton in Ferrari è una splendida notizia – premette il collega - chi ha la sventura di leggermi conosce la mia stima per Lewis. Ero a Melbourne nel 2007 quando debuttò in McLaren accanto a un crack come Alonso. Compresi subito di aver davanti un fuoriclasse. Ha ancora voglia, fame. Non è un rudere. Punto”.

Turrini ricorda come mesi fa raccontò la notizia della proposta di John Elkann a Lewis per il 2025 e “mi presero per matto”. Ma c'è un rovescio della medaglia: “Hamilton in Ferrari fa venire in mente Cristiano Ronaldo alla Juve. CR7 avrebbe dovuto garantire alla Vecchia Signora l’agognatissima Champions: invece l’operazione si rivelò un boomerang. Sportivo e finanziario”.

Secondo il giornalista il rischio è identico: “Scommettere sul Singolo, ignorando la Squadra. E in Formula Uno, lo ripeto sempre, non ho mai visto un asso del volante vincere “senza” una macchina all’altezza del suo talento”.

Ed è questa quindi la vera sfida, consegnare ad Hamilton e Leclerc una vettura al top. E a proposito del monegasco, Turrini spiega che: “era stato informato in anticipo, spero la prenda bene, la coabitazione con un Mito”.

Il collega si sofferma anche su Sainz, che ovviamente lascerà Maranello al termine della stagione 2024: “Carlitos era il vaso di coccio tra vasi di ferro. Credo l’avesse capito da un pezzo, lo spagnolo. E nemmeno sono sicuro gli dispiaccia”, aggiunge e conclude Turrini prima di fare gli auguri a Vasseur per un 2024 che sicuramente sarà agitato.