Hamilton-Ferrari, Leclerc svela: 'Già sapevo del suo arrivo, ci siamo anche scritti...'

Sono passate due settimane da quando è giunta l'incredibile notizia dello sbarco ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025. Il pilota 7 volte campione del mondo vivrà l'ultima stagione in Mercedes dopo di che si trasferirà a Maranello per una nuova prestigiosa avventura.

Del trasferimento del secolo si è scritto tutto e il contrario di tutto, a cominciare dal dire che Charles Leclerc sarebbe rimasto male per lo sbarco di Hamilton. Indiscrezioni che però sembrerebbero essere smentite dallo stesso monegasco, che negli scorsi giorni, in occasione della presentazione ufficiale della Ferrari SF-24 ha rivelato: "Questo tipo di accordo non viene finalizzato dall'oggi al domani, ci vuole tempo ed ero a conoscenza delle discussioni prima della firma, quindi non è stata una sorpresa”, le parole del pilota di Maranello.

E ancora: "Lewis è un pilota incredibile, il più vincente della storia e con tantissima esperienza che porterà alla squadra e ovviamente anche a me, il che è una buona cosa”. Leclerc ha parlato anche di Carlos Sainz, che lascerà Modena fra meno di un anno: “Carlos è stato grandioso e abbiamo ancora un anno insieme per provare a fare il miglior lavoro possibile".

Il monegasco ha svelato anche di essersi messaggiato con Lewis Hamilton: “Ho parlato con Lewis, soprattutto quando tutto è stato annunciato e ufficiale. Ci siamo scritti ovviamente”. Quindi ha concluso: “Lui è un grande campione con tanti successi. È sempre interessante avere un nuovo compagno di squadra mentre impari diversi modi di lavorare e guidare, ancora di più quando il mio nuovo compagno di squadra è un sette volte campione del mondo”.

Parole che ovviamente non faranno felici Carlos Sainz ma del resto non è colpa di Leclerc se Ferrari ha deciso di puntare sul 7 volte campione del mondo di Stevenage e non sullo spagnolo. La cosa certa è che dalle dichiarazioni di Leclerc traspare un hype decisamente alle stelle, stesse emozioni che hanno vissuto i tifosi ferraristi in questi ultimi 14 giorni.