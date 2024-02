Hamilton in Ferrari, come l'avrà presa Leclerc? 'Monegasco scioccato e deluso'

Continua a tenere banco sui quotidiani sportivi e non, quello che è stato già ribattezzato il trasferimento del secolo, leggasi lo sbarco di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025.

Se la maggior parte dei giornali, narrando la vicenda, racconta di un Leclerc entusiasta dallo sbarco del 7 volte campione del mondo a Maranello, il Corriere dello Sport, articolo a firma Fulvio Solms, descrive una situazione completamente differente, parlando di delusione e shock.

“Se Leclerc gli starà davanti sarà un eroe, se gli starà dietro la sua reputazione di predestinato si appannerà”, spiega la penna del quotidiano romano che poi aggiunge: “Il monegasco e il suo clan sono rimasti scioccati e delusi dalla decisione della Ferrari, che al momento della firma del prolungamento – solo una settimana fa – non immaginava ciò che stava per accadere. Il lamento o la frecciatina avrebbero svelato una debolezza, sicché tutti si sono allineati su una linea molto francese: uff ... hanno soffiato con sufficienza, come a dire Sainz o Hamilton o Belzebù nel box accanto, la cosa non ci fa né caldo né freddo”.

C'è poi la questione ingaggio, visto che sembrerebbe che Lewis Hamilton andrà a percepire qualcosa come 100 milioni di euro in Ferrari fra stipendio, diritti di immagine, bonus e quant'altro: “L’ingaggio di Hamilton – aggiunge Solms - corroborerà la capacità ferrarista di attrarre nuovi ingegneri. «Faremo rumore», aveva detto mesi fa Vasseur, e in effetti. Meglio dimenticare invece i reiterati appelli presidenziali alla stabilità e alla continuità: sotto questo profilo la Ferrari s’è smentita da sola”.

Il Corriere dello Sport aggiunge dei dettagli inediti sul contratto firmato da Hamilton, che dovrebbe essere un triennale con la formula due più uno nel senso che sarà blindato nel 2025 e nel 2026 a Maranello, e poi sarà libero di andarsene nel 2027 qualora la Ferrari con il nuovo regolamento che stravolgerà le monoposto, non dovesse andargli a genio.

“La sintonia tra il presidente John Elkann e Fred Vasseur è stata totale – conclude Solms - da tempo il team principal di Maranello aveva dato a Hamilton semaforo verde. «Chiamaci se e quando per te andrà bene»”, e così è stato.