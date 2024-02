Hamilton in Ferrari, Briatore fa il pompiere: 'Neanche Batman vincerebbe senza macchina'

Dopo aver appreso dell'ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari per il prossimo campionato mondiale di Formula 1 vi parliamo di una serie di commenti e reazioni da parte di esperti e ex piloti. Flavio Briatore, in particolare, ha affermato che "avere un pilota del calibro di Hamilton non basta se la macchina non è competitiva".

Briatore ha sottolineato che l'età del pilota non è un elemento determinante, ma ciò che conta sono le prestazioni sul cronometro. Anche Luca Cordero di Montezemolo ha commentato l'inaspettato passaggio di Hamilton alla Ferrari, definendolo un colpo inaspettato e di grande effetto. Ha espresso la speranza che la presenza di Hamilton non solo contribuirà alla competitività della squadra, ma attirerà anche l'attenzione sulla scuderia.

Jarno Trulli, ex pilota di Formula 1, ha condiviso il suo punto di vista sottolineando che avere un sette volte campione del mondo come Hamilton nella squadra più importante e prestigiosa è certamente significativo. Tuttavia, ha evidenziato che il risultato dipenderà dalla competitività della macchina e del team. Trulli ha indicato che Hamilton ha già vinto molti titoli e che l'operazione potrebbe essere più vantaggiosa per il pilota britannico rispetto alla Ferrari.

Ma non finisce qui: Damon Hill si è concentrato sulla lucidità di Hamilton, il quel probabilmente avrebbe intuito di non poter più vincere niente con la Mercedes e che Ferrari potrebbe essere la scelta più indicata per la fase finale della carriera del pilota inglese (sapevate che Liberty Media acquistò i diritti della F1 per 301 milioni, oggi i diritti valgono 18 miliardi).

Anche Ralf Shumacher sembra aver preso la notizia positivamente. Alla fine (ha dichiarato (Shumacher) "tutti i piloti desiderano guidare una Ferrari in un certo momento della loro carriera". Inoltre ha riflettuto sul fatto che la presenza di Frederic Vasseur come capo squadra potrebbe essere stato un fattore chiave non da poco nella decisione di Hamilton.