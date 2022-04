Hamilton doppiato da Verstappen a Imola: 15 lunghi giri di silenzio radio

Russel al quarto posto ed Hamilton, il 7 volte campione del mondo di Formula 1, fuori dalla zona punti in 13esima posizione. Questo è il quadro di un gran premio di Imola che avrà sicuramente scatenato un paio di discussioni in casa Mercedes per tentare di capire cosa sia andato storto nel week-end italiano.

Persino Toto Wolff, al termine della gara che ha visto Verstappen trionfare dopo una corsa dominata, si è sentito in dovere di consolare il proprio asso per scusarsi di una W-13 attualmente non competitiva. Durante la gara di domenica, tuttavia, ci sono stati degli episodi che hanno davvero ribadito la frustrazione di Hamilton per uno dei suoi peggiori gran premi da diversi anni a questa parte.

La cronologia dei Team Radio tra il pilota e il suo ingegnere, infatti, attestano una comunicazione a singhiozzi ed estremamente frustante. Inizialmente, dunque, Lewis si limitava a riferire a Peter Bonnington, il suo ingegnere detto 'Bono', lo stato delle gomme e l'abilitazione del DRS finché al 29° giro, dopo aver constatato la sua lentezza rispetto a Gasly, si è chiuso in un silenzio radio lungo 15 giri. Nemmeno gli avvertimenti sull'imminente arrivo di Verstappen alle sue spalle per essere doppiato hanno scatenato in lui qualche reazione, salvo poi ritornare al 44° giro appena per descrivere il proprio disappunto per alcune configurazioni che non avevano sortito alcun effetto. Qualche giro più tardi, quando Verstappen lo sta ormai per ridoppiare dopo il pit-stop, Hamilton dice: "Ho bisogno di più potenza".

Constatato, ancora una volta, l'impossibilità di essere competitivo, si richiude nuovamente in silenzio radio fino al termine della corsa quando Wolff decide di scusarsi personalmente.