Dopo Hamilton un'altra star in Ferrari? Verstappen sibillino: 'Io in rosso? Mai dire mai...'

Dopo Lewis Hamilton, che sbarcherà in Ferrari dal 2025, un altro campionissimo potrebbe trasferirsi a Maranello, e stiamo parlando precisamente di Max Verstappen.

Il pilota Red Bull, reduce da tre titoli consecutivi in Formula 1, ha rilasciato negli scorsi giorni un'intervista ai microfoni di Autosport, e nella stessa non ha escluso nulla per il suo futuro, non chiudendo la porta ad un trasferimento fra le fila del Cavallino Rampante.

Max Verstappen, che potrebbe diventare il pilota più forte di tutti i tempi, ha confessato: "Non voglio sembrare irrispettoso – si legge sul sito de La Gazzeta dello Sport - ho molto rispetto per il marchio Ferrari, ma ora sono molto felice nel mio team attuale. Quindi per me non c'è l'idea di cambiare".

Poi però l'olandese, in merito ad un futuro trasferimento a Ferrari, ha aggiunto: "Da quel che ho imparato nella mia vita, so di non dover mai dire mai, anche se adesso non è nemmeno un'ipotesi nella mia mente".

Al momento Verstappen è legato alla Red Bull con un contratto a scadenza 31 dicembre 2028 e facendo due calcoli i tempi potrebbero coincidere proprio con un suo arrivo a Maranello. Lewis Hamilton, infatti, sbarcherà nel 2025 e dovrebbe aver firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno, di conseguenza non è da escludere che l'inglese già nel 2028 possa mollare Maranello se il matrimonio non dovesse andare come previsto.

C'è anche la possibilità che sia Leclerc a fare un passo indietro tenendo conto che nel 2028 saranno ben 9 anni di Ferrari, lui che si è trasferito a Modena nel 2019. Nulla è da lasciare al caso anche perchè la tentazione Rossa per i piloti di Formula 1 è sempre attuale nonostante la scuderia non vinca dal 2017.

"Se un pilota vuole guidare per la Ferrari, in particolare uno come Lewis che ha vinto così tanto, bisogna rispettare il suo sogno", ha aggiunto ancora Verstappen, che poi ha chiosato sull'argomento: "Non conosciamo i colloqui che ci sono stati con Mercedes e Ferrari, cosa è stato promesso e cosa pensano possa accadere, quindi non posso dare un grande valutazione. L'importante è che Hamilton sia contento: a lui e al suo team auguro di avere successo".