Un Halo Warthog funzionante è in vendita: costa più di 77.000 euro

Film e videogiochi rappresentano di sicuro un mondo a sé stante, parallelo rispetto al nostro, a volte però è possibile che alcuni elementi di questo universo arrivino nel nostro. Pensiamo a questo mostruoso Halo Warthog attualmente in vendita.

Si tratta ovviamente di una replica del famoso Warthog della serie di videogiochi Halo per Xbox e PC. Non è l'unico che sia mai stato creato (il Warthog di Halo esiste davvero), com'è facile immaginare, però questo - come anticipato sopra - è in vendita. Per averlo bastano 75.000 dollari, ovvero poco più di 77.000 euro.

L'utente che lo vende fa parte del Gruppo Facebook Obscure Cars for Sale, con il veicolo che è apparso sul social network lo scorso venerdì - raccogliendo subito una pioggia di "Mi piace". Purtroppo non abbiamo molti dettagli sul mezzo, le stesse foto sono a bassa risoluzione, in ogni caso dovrebbe esser stato costruito nel 1988 con motore 454 Chevrolet.

Altri dettagli riguardano la torretta della mitragliatrice presente sul retro, capace di girare a 400 giri al minuto, un impianto audio, quattro posti sul cassone posteriore sistemati uno di fronte all'altro. Se vi interessa, dovete andare a prenderlo a Gainesville, in Florida.

Se vi piace il genere, un Warthog ha persino sfidato una DeLorean DMC-12.