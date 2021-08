Halo Infinite sbarca su Waze: navigate nel mondo di Master Chief

Per mettere le mani su Halo Infinite ci vorrà ancora qualche mese, il gioco infatti uscirà il prossimo autunno, nel frattempo però abbiamo modo di ingannare simpaticamente il tempo: abilitando la Halo Experience all’interno di Waze.

La celebre app di navigazione social, che vive della propria community e delle migliaia di segnalazioni giornaliere dei propri utenti, omaggia il nuovo titolo di 343 Industries dandovi la possibilità di guidare un mezzo tattico Warthog al fianco di Master Chief - così come un mezzo nemico.

L’aggiornamento è in fase di rilascio, una volta ultimato però dovreste trovare all’interno della scheda “Il mio Waze” un banner dedicato ad Halo Infinite. Fra gli “Umori” potete anche selezionare l’icona relativa al soldato spartano oppure al capo guerriero alieno. Con la modalità attivata, il traffico cittadino diventerà un nemico da sconfiggere, il vostro obiettivo sarà dunque arrivare alla meta tutti d’un pezzo. Anche la voce di navigazione si potrà cambiare, anche se non sappiamo ancora se sarà disponibile in italiano…

Una modalità che, lo sappiamo, molti di voi vorrebbero attivare e non staccare più a tempo indeterminato, si tratta invece di una feature disponibile solo per un periodo limitato, vi conviene dunque approfittarne appena possibile. Ricordiamo che, a proposito di aggiornamenti, Waze sta rilasciando gradualmente anche la nuova schermata Pre-Drive, che vi aiuterà a capire meglio quale percorso prendere e per quale motivo.