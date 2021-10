Halloween è un brutto giorno per i pedoni: negli Stati Uniti la mortalità è da record

In Italia la ricorrenza di Halloween non è tra le più sentite e festeggiate in assoluto, ma nei Paesi anglosassoni e soprattutto negli Stati Uniti la faccenda è ben diversa.

La notte del 31 ottobre per molti americani rappresenta quindi il momento giusto per tirar fuori un certo tipo di creatività tra costumi bizzarri, decorazioni terrificanti e scherzetti da peli ritti. Adesso però è appena stata condivisa una statistica non propriamente positiva per coloro che celebrano la festività in piena notte: Halloween è il giorno più fatale in assoluto per i pedoni.

E' sicuramente un bene lasciare che i ragazzini si divertano tra dolcetti e scherzetti dopo il tramonto (a proposito, ecco lo scherzo di Halloween ad un Ford F-150), ma a quanto pare bisogna lavorare per metterli maggiormente al sicuro: i dati raccolti da AuntoInsurance.org e visibili dall'infografica in fondo alla pagina palesano una situazione delicata.



Come potreste notare voi stessi, ad Halloween negli Stati Uniti si assiste ad un forte aumento della mortalità dei pedoni, che in certi casi è arrivato a sfiorare il 40 percento. "Per determinare il giorno più fatale della settimana di Halloween, abbiamo cercato i numeri degli incidenti fatali avvenuti il giorno di Halloween e li abbiamo comparati alla media di quel giorno della settimana. Ad esempio è stata comparata la quantità degli incidenti mortali di un qualunque martedì con gli incidenti mortali del martedì di Halloween."



In linea di massima è la notte di venerdì quella più pericolosa ad Halloween, con un incremento medio delle fatalità sulla strada del 21,86 percento rispetto a quelle riscontrate nei venerdì regolari. Il giorno più sicuro è invece il sabato, che è praticamente in linea con tutti gli altri sabato. Di domenica invece le cose si mettono malissimo poiché nonostante l'incremento del 15,6 percento sia inferiore a quello registrato di venerdì, i numeri complessivi appaiono superiori.



A proposito di scherzi spaventosi, è stato sviluppato un bolide con il quale potreste far impallidire i vostri amici: la Rimac Nevera ha una accelerazione mostruosa.