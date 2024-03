Hakkinen punge la Ferrari: 'Se avessimo avuto Fiorano avrei vinto 10 campionati'

Quella fra Mika Hakkinen e Michael Schumacher è stata una rivalità che ha segnato la storia della Formula 1. I due se le sono date di santa ragione in pista fra la fine degli anni '90 e gli inizi dei 2000, regalando un grandissimo spettacolo.

Negli scorsi giorni Hakkinen, che ha avuto anche una Mercedes Classe A a lui dedicata, è tornato a parlare di quel magico periodo della Formula 1, intervistato dai microfoni di PlanetF1. E' stata un'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe visto che, secondo il finlandese volante, se la McLaren avesse avuto un circuito di prova come Fiorano (quello della Ferrari), la squadra inglese avrebbe stravinto in Formula 1.

Soffermandosi sulla stagione 1999, quella vinta proprio dal 55enne di Vantaa, ma con il titolo costruttori assegnato alla Ferrari, il pilota nordico ricordò i problemi nello sviluppare la vettura. “Se avessimo avuto una pista tutta nostra e un collaudatore che guidava dalle sette del mattino alle sette di sera – con un velato riferimento al grande Luca Badoer, all'epoca collaudatore prezioso della scuderia Ferrari . testando e sviluppando un cambio diverso che non si rompeva, credo che sarei stato dieci volte campione del mondo! Ma, poiché non avevamo questo lusso, non abbiamo avuto l’opportunità di risolvere i problemi così rapidamente. La Ferrari, ovviamente, aveva Fiorano, un collaudatore, e tempo illimitato per fare prove in pista”.

E ancora: “Quando loro avevano una difficoltà, mentre gareggiavano su una pista, avevano un’altra macchina che girava a Fiorano e risolveva i problemi. Noi avevamo il banco di prova per testare le componenti, ma un banco di prova non è così preciso come un test in pista”.

Secondo Hakkinen non era questione di soldi ma semplicemente di metodi di lavoro e forse anche di un po' di superbia: “Nel nostro sistema c’erano sufficienti persone per risolvere i problemi. Ma è necessario far funzionare questi elementi e testarli. Bisogna avere una pista e la Ferrari aveva una pista di prova a Fiorano”. Hakkinen vinse il mondiale del 1998 così come quello del 1999, lasciando poi spazio all'epopea del Dream Team Ferrari.

