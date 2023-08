Così hanno hackerato una Tesla Model 3 e ottenuto i sedili riscaldabili gratis

Dopo l'ultimo caso dell'hacking che ha permesso di prendere il controllo di una Tesla, l'ultimo caso di'violazione di una Tesla Model 3 da parte di un team di ricercatori solleva alcune questioni importanti riguardo alla sicurezza dei veicoli. Il jailbreak dell'auto ha sbloccato funzionalità, di solito a pagamento, come il riscaldamento dei sedili posteriori.

Da un lato, il team si è definito "hacker dal cappello bianco", il che significa che il loro intento sembra essere stato quello di dimostrare delle vulnerabilità e delle falle di sicurezza nel sistema dell'auto per aiutare a migliorarne la protezione. Tuttavia, l'accesso fisico all'auto è comunque una condizione per eseguire l'hack, e questo solleva il problema della protezione contro accessi non autorizzati al veicolo.

I responsabili hanno usato un tecnica basata su un glitch nei voltaggi della CPU permettendogli di manipolarla a loro piacimento dal sistema di infotainment e introdurre il loro codice modificato, ottenendo così l'accesso ad altre funzionalità.

Anche se il loro intento sembra essere stato quello di rendere accessibili funzionalità a pagamento, è importante tenere conto delle politiche di aggiornamento e delle licenze delle case automobilistiche: l'installazione di aggiornamenti e funzionalità a pagamento senza autorizzazione o a pagamento potrebbe violare le normative e i diritti di proprietà intellettuale.

Tesla, come molti produttori di auto, offre alcune funzionalità come opzioni a pagamento o tramite aggiornamenti software a pagamento. Questi contribuiscono al modello di business della casa automobilistica e ai costi di sviluppo dei veicoli. Sbloccare queste funzionalità senza autorizzazione potrebbe avere conseguenze legali e commerciali per i proprietari dell'auto e per il team di ricerca.

Tesla e le altre case automobilistiche devono prendere sul serio queste minacce e lavorare costantemente per rafforzare le misure di sicurezza per proteggere i veicoli e le informazioni personali dei loro clienti. Tesla è pronta a lanciare una versione aggiornata della Model 3 e ciò potrebbe costituire un'occasione importante per fare qualche modifica software all'ultimo minuto. Allo stesso tempo, è importante che i ricercatori che scoprono vulnerabilità nei sistemi automobilistici collaborino con i produttori per segnalare e risolvere i problemi, invece di sfruttare tali vulnerabilità a scopo personale o malevolo.