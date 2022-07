Hackerano la Tesla Model S Plaid e toccano i 348 km/h

La Tesla Model S Plaid è senza alcun dubbio una delle auto di serie più veloci in assoluto nel mondo. Non in campo elettrico ma proprio in senso globale, con i suoi 322 km/h di velocità massima. Qualcuno però è riuscito ad andare anche oltre forzando il sistema e rompendo i limiti.

I 322 km/h dichiarati da Tesla sono già tantissimi ed è molto probabile che il produttore abbia scelto questa soglia per motivi di sicurezza e consumo batteria. Ricordiamo infatti che la Model S Plaid ha avuto non poche critiche per via del suo sbilanciamento: l'impianto frenante standard non è certo all'altezza dei tre motori elettrici che la spingono, motivo per cui già 322 km/h sono alquanto proibitivi.

Proprio di recente uno youtuber ha rischiato seriamente la vita per via dei freni che lo hanno abbandonato a 270 km/h; per ovviare al problema Tesla ha lanciato un'opzione con freni carboceramici, che però costano più di un'utilitaria. Ma torniamo al video di oggi: è possibile spingere la Tesla Model S Plaid oltre i suoi limiti? Decisamente si: per la prima volta la berlina elettrica ha toccato quota 348 km/h. Per vedere con i vostri occhi l'impresa, e ascoltare l'assordante suono tipo jet della berlina con le vostre orecchie, non vi resta che mandare in play il video presente in pagina.