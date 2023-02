Un hacker fa scattare la luce verde dei semafori con il Flipper Zero

Quanti fra voi conoscono il Flipper Zero? Per chi bazzica il mondo hacker oppure segue Otto Climan su YouTube non sarà una grande novità, per tutti gli altri si tratta di un dispositivo tascabile con cui è possibile “giocare” con le frequenze radio. Frequenze che possono persino cambiare la luce dei semafori stradali.

Il Flipper Zero è diventato una sorta di Sacro Graal per gli appassionati di hacking, può essere acquistato persino su Amazon a 369,99 euro e può essere usato per milioni di utilizzi, l’unico limite è la fantasia - o quasi. Nella pratica, se programmato a dovere, questo minuscolo device può prendere il controllo di moltissimi oggetti che fanno uso di onde radio, dalla portiera dell’auto al cancello automatico. Come potete ben capire, farne un utilizzo legale e appropriato dipende solo ed esclusivamente da chi lo utilizza… sul web esistono video che mostrano utilizzi di ogni tipo e oggi vi mostriamo come degli hacker siano riusciti a utilizzare il Flipper Zero per far diventare verdi le luci dei semafori.

Solitamente i semafori delle nostre città non dialogano fra loro con dei segnali radio, sfruttano degli emettitori a infrarossi, negli Stati Uniti però esiste un sistema chiamato Opticom che permette a polizia, vigili del fuoco e ambulanze di modificare i semafori e ottenere una linea verde senza forzare il passaggio nel traffico. Con il Flipper Zero dunque si è riusciti a sfruttare queste onde radio? Non proprio, il funzionamento è un po’ più complesso e non abbiamo certo intenzione di farvi un tutorial; il dispositivo finale ha richiesto un Flipper Zero e un set di LED a infrarossi, programmati per rispondere a determinate frequenze captate dal segnale Opticom. Passaggi non proprio adatti a tutti ma comunque alla portata di tantissimi smanettoni… per vedere il risultato finale guardate il video in pagina.