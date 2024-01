Gli hacker possono 'violare' il processo di produzione di un'auto: avvitatori a rischio

L'azienda Nozomi Networks ha recentemente rivelato preoccupanti vulnerabilità nel Bosch Rexroth NXA015S-36V-B, una sofisticata chiave dinamometrica impiegata nelle affollate linee di produzione automobilistica. Collegato in rete attraverso la tecnologia WiFi

Questo strumento intelligente registra dati cruciali sulla coppia e sull'angolo di serraggio, svolgendo un ruolo fondamentale nel garantire la precisione e la qualità delle automobili assemblate. La scoperta di Nozomi Networks ha rivelato falle significative nel sistema, rendendo il dispositivo vulnerabile a potenziali attacchi hacker. Tra le minacce principali, c'è quella dell'installazione di un ransomware che metterebbe a rischio l'intera operatività delle linee di produzione automobilistica.

In risposta a questa sfida, Bosch Rexroth ha assicurato che sarà rilasciata una patch entro fine gennaio 2024 per correggere le vulnerabilità individuate. Nel frattempo, Nozomi Networks ha consigliato alle aziende di implementare misure precauzionali, tra cui la limitazione dell'accesso alla rete di questi strumenti, allo scopo di ridurre i rischi potenziali.

Questo episodio mette in evidenza l'urgente necessità di integrare la cyber sicurezza anche in strumenti fisici critici, rivelando una vulnerabilità che va oltre il mondo digitale. L'impegno celere da parte di Bosch Rexroth nella risoluzione di questa problematica indica una consapevolezza crescente riguardo alla sicurezza informatica in contesti di produzione.

La situazione mette in luce il fatto che la connettività avanzata, persino in strumenti tradizionalmente considerati "manuali", richiede un'attenzione scrupolosa per preservare la sicurezza complessiva delle operazioni.