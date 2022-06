La Haas di Schumacher costerà fino ad un milione di dollari: il pilota è a rischio?

Il gran premio di Monaco in Formula 1 non è stato di certo esente da colpi di scena. Il flop della strategia Ferrari, la sfortuna di Leclerc e Sainz alle prese coi due piloti Williams doppiati, e la furbizia di Red Bull hanno permesso a Perez di conquistare la sua prima vittoria stagionale.

Vincere a Monaco è sempre una soddisfazione per ciascun pilota, ma ancora di più lo è quando la vittoria arriva a seguito di una gara inaspettata. Perez ha festeggiato il rinnovo di contratto con Red Bull con un'ottima gara che ha nuovamente mescolato la classifica del campionato piloti. Chi invece è ancora in cerca del suo primo punto in Formula 1 è Mick Schumacher.

Il tedesco, infatti, oltre ad arrancare rispetto al compagno di squadra Magnussen, che ha già portato in tasca alla Haas un paio di punti preziosi, sta costando al team di Günther Steiner non pochi soldi. La scuderia americana, già in difficoltà dopo aver perso lo sponsor Uralkali e con un budget a disposizione persino inferiore ai 150 milioni di dollari del budget cap, dovrà sistemare gli enormi danni alla VF-22 del tedesco. Schumacher, infatti, ha avuto un bruttissimo incidente a Monaco per aver sorpassato di appena 10 cm l'asfalto asciutto con le full wet, un danno che costerà carissimo al team.

Già nel GP di Arabia Saudita di quest'anno il figlio del 7 volte campione del mondo, Michael Schumacher, aveva portato ad Haas un conto di un milione di dollari, un prezzo altissimo. Un costo che probabilmente Haas dovrà nuovamente sostenere visto che i danni alla sua VF-22, letteralmente a metà dopo lo schianto a Monaco, potrebbe nuovamente arrivare sino al milione di dollari. Secondo l'esperto giornalista Joe Saward, il team avrebbe addirittura iniziato a discutere se confermare o meno Mick per il prossimo anno. A venire in soccorso del giovane potrebbe però arrivare la Ferrari che, in virtù dei suoi accordi con Haas, potrebbe in qualche modo graziarlo. Una cosa è certa, il futuro di Schumacher in Formula 1 sta cominciando a scricchiolare.

