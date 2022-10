GWM al Salone di Parigi 2023 con le nuove ORA CAT e WEY Coffee 01

Il Salone Internazionale dell'Auto di Parigi 2022 sarà ricordato soprattutto per un fenomeno: l'assalto dei nuovi brand cinesi della mobilità elettrica all'Europa. Abbiamo già visto i tre veicoli elettrici presentati a Parigi da BYD, ora è il turno di Great Wall Motors.

Il gruppo asiatico ha debuttato a Parigi 2022 con due veicoli, la WEY Coffee 01 Plug-in Hybrid e la ORA CAT 100% elettrica. Quest'ultima ha già guadagnato le 5 Stelle Euro NCAP (che sorpresa la ORA CAT ai test Euro NCAP) nella versione Funky, che prossimamente avrà anche una variante GT. Terzo modello della gamma ORA sarà la NEXT ORA CAT, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi. Tornando alla ORA Funky CAT, si tratta di una BEV con 310 km di autonomia dichiarata, mentre a tal proposito sarà la WEY Coffee 01 a stupire sul serio: è una Plug-in Hybrid con 136 km di autonomia Full Electric.

Grazie al suo motore 2.0 turbo a benzina è possibile avere fino a 800 km di autonomia totale, per chi vuole viaggiare senza grossi problemi. La WEY Coffee 01 accelera da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e raggiunge i 235 km/h. La WEY Coffee 01 verrà venduta in Germania a partire da 55.900 euro Full Optional. Nel 2023 vedremo anche la WEY Coffee 02, C-SUV con quattro telecamere per la visibilità a 360 gradi, assistenti di guida smart e touchscreen da 14,6 pollici.