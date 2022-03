Guardate la Nissan Ariya alle prese con crash test: la precisione giapponese è mostruosa!

Nissan si diverte con i video pubblicati su YouTube per pubblicizzare l’azienda e le sue tecnologie. A inizio marzo abbiamo visto, ad esempio, la tecnologia e-4ORCE che serve il ramen nei ristoranti. Oggi, invece, assisteremo ai crash test della nuova Nissan Ariya che ci dimostrano la precisione e meticolosità della casa giapponese.

Ciò che rende ancora più intrigante e piacevole il video in questione, che trovate allegato alla notizia, non è soltanto il vedere il crossover elettrico subire l’impatto dei crash test accartocciandosi in slowmotion, bensì anche la spiegazione tecnica di come l'auto reagisce agli incidenti e delle misure di sicurezza adottate dal colosso nipponico.

Grazie a Gen Tanabe del Passive Safety Evaluation Group e al suo team abbiamo infatti accesso a una moltitudine di informazioni interessanti: per esempio, sappiamo che Nissan conduce solitamente oltre 400 test dalle prime fasi di sviluppo al lancio sul mercato per confermare la resistenza a impatti frontali a velocità sostenuta, impatti laterali e posteriori. Inoltre, Nissan conduce test che simulano l’impatto con pedoni, così da misurare l’incidente non solo sulla vettura ma anche su conducente, passeggeri e altre persone esterne alla Ariya.

Alquanto interessante è quindi la porzione del video dedicata all’analisi dei crash test delle batterie, pensati per confermare che il pack rimanga nell’automobile dopo un incidente e non causi perdite del liquido interno, evitando così incendi. Insomma, se avete qualche minuto di relax vi consigliamo la visione del filmato!

A proposito di Nissan, a metà marzo è stato confermato l’abbandono della Nissan GT-R in Europa.