Gunther Werks reimmagina la Porsche 993 Speedster: il risultato è sbalorditivo

Nel cuore degli appassionati della Porsche 911 la serie 993 occupa un posticino importante. È l'ultima 911 con motore raffreddato ad aria e secondo molti offre un design molto più gradevole della 996 che l'ha succeduta. Anche Gunther Werks ama alla follia le 993 e ce lo dimostra (nuovamente) con la sua Speedster.

Il lavoro di Gunther Werks è quello di reimmaginare la 993 con l'adozione di tecnologie moderne, dalla carrozzeria in fibra di carbonio ai propulsori più prestanti. La 911 Speedster di GW si fa subito notare per i massicci muscoli e, come suggerisce il nome, per la mancanza del tettuccio in combinazione con un parabrezza di dimensioni ridotte. L'eliminazione del tetto ha rappresentato una grossa sfida ingegneristica per l'azienda californiana; la rigidità strutturale è stata mantenuta rinforzando la zona precedentemente occupata dai sedili posteriori.

L'estetica da urlo è accompagnata da prestazioni di altissimo livello, il sei cilindri boxer da 4,0 litri, ricostruito da Rothsport Racing, eroga circa 440 CV. La tenuta di strada è garantita da nuove sospensioni fornite da JRZ, dotate di montanti Eisenlohr Racing, più rigidi e leggeri rispetto a quelli di serie.

Per dimostrare le capacità delle sue 993, Gunther Werks ha stabilito il record di Laguna Seca tra i veicoli con raffreddamento ad aria. La coupé ha percorso i 3,6 chilometri del tracciato americano in 1:30,99. Se la categoria vi appare troppo ristretta sappiate che la GW 993 è stata più veloce di Ferrari 488 GTB e Dodge Viper ACR.

Dopo la fantastica Gunther Werks 400R un altro capolavoro si aggiunge alla storia dell'azienda californiana, che entra ora di diritto tra i migliori preparatori Porsche insieme a Singer, autrice di vetture stupende come questa 911 custom.