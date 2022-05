Altro Guinness World Record per Porsche Taycan: registrate ben 69 Donut di fila!

La Porsche Taycan Cross Turismo sembra destinata a rimanere nella storia come un veicolo EV capace di superare ogni record scritto nei Guinness: dopo avere registrato il maggior dislivello come auto elettrica, l’imponente tedesca ha ottenuto il Guinness World Record per il maggior numero di ciambelle consecutive sul ghiaccio.

L’impresa è stata immortalata in un filmato durante la Race of Champions 2022 tenutasi in Svezia lo scorso febbraio a Pite Havsbad: nel video assistiamo all’intero processo che ha portato alla registrazione del nuovo record mondiale, a partire dalle prime prove dello stunt driver Terry Grant. Le regole sono semplici: per qualificarsi al record, la Porsche Taycan Cross Turismo deve eseguire le “donut” sul ghiaccio senza fermarsi e all'interno di un'area circolare doppia la lunghezza dell'auto.

I primi tentativi sono stati alquanto difficili, dato che il ghiaccio lanciato dalla Taycan Cross Turismo copriva alcuni sensori dell’EV e portava il sistema a credere che si trattasse di una condizione pericolosa con rischio d’incidente. Alla luce di questo equivoco, la Porsche si bloccava automaticamente per evitare “scontri”. Inoltre, la superficie è diventata irregolare man mano che si scavava con le ruote invernali in dotazione.

L’ultima prova è però riuscita con successo, garantendo così a Terry Grant e alla Porsche Taycan Cross Turismo il Guinness World Record per le 69 ciambelle. Il nostro consiglio è di gustarvi l’intero video, della durata di appena 3 minuti.

Nel mentre, eccovi una maxi drag race tra tutte le 911 Turbo.