Guidatore distratto vola sopra un carro attrezzi in autostrada: l'incidente da film

Dopo il video del SUV Lexus che prende la rampa del carro attrezzi e decolla, nelle scorse ore è stato pubblicato un filmato di un incidente molto simile: anche in questo caso un automobilista distratto ha preso il volo dopo essere finito sopra un mezzo da lavoro.

L'ultimo episodio ci giunge sempre dagli Stati Uniti, precisamente dallo stato della Georgia, dove un guidatore, non si sa bene per quale motivo, è finito a folle velocità sulla rampa di un carro attrezzi che nel frattempo era fermo in strada.

Evidentemente l'automobilista era distratto, o magari ha avuto un colpo di sonno oppure un malore, fatto sta che la scena è stata a dir poco surreale ed ha richiamato agli spettacolari quei siparietti creatisi in numerose pellicole hollywoodiane e serie tv, come ad esempio Hazzard e il mitico Generale Lee, finito un paio di anni fa all'asta.

Il filmato in questione, che trovate qui sotto, è stato pubblicato da un utente di Reddit, molto probabilmente registrato con la bodycam di un agente, visto il watermark che si vede in calce. Da quanto emerge, le forze dell'ordine sono intervenute su un'autostrada nella contea di Lowndes per un incidente, quando ad un certo punto si vede una berlina che sale sulla rampa del carro attrezzi, volando letteralmente in aria a folle velocità.

La vettura si schianta poi sull'asfalto, terminando il suo folle volo su un fianco. Fortunatamente le persone a bordo dell'auto non hanno subito alcuna grave conseguenza, e miracolosamente sono scampate al volo, riportando comunque qualche ferita e qualche contusione alla luce del devastante impatto.

Il video testimonia delle circostanze decisamente sfavorevoli, visto che in contemporanea si è assistito ad un carro attrezzi fermo sulla strada (non si capisce bene perchè), la rampa dello stesso abbassato, e infine, l'automobile lanciata a velocità sostenuta, che non si accorge di quanto stesse accadendo di fronte.