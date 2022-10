Qualcuno ha guidato un'Audi con tre ruote e bagagliaio aperto in California: il video

Il mese di settembre è stato ricco di avvenimenti bizzarri negli Stati Uniti: ad esempio, a inizio mese abbiamo visto un camion perdere migliaia di pomodori in autostrada. Sempre in California in queste ore un giornalista televisivo ha ripreso uno spettacolo bizzarro: un’Audi a tre ruote con un bagagliaio aperto...in corsa!

Sul profilo Instagram del conduttore Chad Towersey è comparso il video che trovate allegato alla notizia: alla guida di un altro veicolo, egli si accosta al crossover Audi e nota che sta correndo a 129 km/h in quelle condizioni pessime. Towersey ha dunque cercato di convincere la conducente ad accostare, senza successo. Alla fine, a quanto pare si è fermata all’uscita dell’autostrada dopo avere presumibilmente colpito un altro veicolo a un incrocio.

Il tutto si conclude con un confronto tra i due, con la conducente del crossover Audi molto confusa. Secondo quanto da lei affermato e poi reiterato dal dipartimento di polizia di Irvine, l’accaduto andrebbe imputato a uno stato d’animo e di salute compromessi da fatti personali recenti. Proprio per tale ragione, la donna non è stata poi arrestata e il tutto si limita a un’indagine approfondita ancora in corso. Nello specifico, le autorità hanno scritto che “presunte condizioni mediche possono complicare la guida sotto le indagini sull'influenza e sono una considerazione in questo caso”.

