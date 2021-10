Se guidi male Tesla ti toglie la Guida Autonoma Cittadina Beta

Da diversi mesi Tesla permette ai suoi utenti più affidabili di utilizzare in strada la Guida Autonoma Cittadina in versione Beta e solo nelle ultimissime settimane la possibilità è stata estesa a tutti quei clienti con un alto Safety Score, ottenere il software però non lo garantisce per sempre...

Dell'indice Safety Score abbiamo parlato in modo approfondito in più occasioni: è stato lanciato dalla società californiana non solo per assegnare la Beta del suo Full Self Driving (per saperne di più: Tesla lancia il Safety Score) ma anche per la sua assicurazione con monitoraggio della guida. Solo gli utenti Tesla con un Safety Score vicino alla perfezione sono autorizzati a ottenere il software sperimentale, l'azienda di Elon Musk però può revocarlo in ogni momento qualora il comportamento dei singoli utenti non sia soddisfacente a posteriori.

È questa l'ultima notizia in arrivo dagli USA, con Tesla che sta inviando email di questo tipo agli utenti meno disciplinati: "Ciao, ricevi questa email perché la telemetria del tuo veicolo non risulta idonea all'utilizzo del Full Self Driving Beta. Nello specifico, utilizzando il FSD Beta, tu e altri utenti avete 1. ricevuto due o più alert che hanno causato la disattivazione di Autopilot 2. almeno un alert in 5 km per guida poco attenta. Questo avvertimento è per ricordarti che devi rimanere sempre vigile quando usi la Guida Autonoma Beta. La vettura non è ancora autonoma al 100% e senza prestare attenzione è possibile causare incidenti - anche molto gravi. Il mancato rispetto di questo avvertimento causerà la perdita del software Beta."

Ci sembra un atteggiamento corretto, poiché qualcuno potrebbe davvero farsi male - se non peggio - con un utilizzo non corretto della Guida Autonoma Beta. Per la società californiana è anche una questione di immagine: fino ad ora non si è verificato alcun incidente grave e Elon Musk vuole rimanere su questa buona strada. A tal proposito guardate questa Tesla che punta dritto a un palo di metallo, con la sola prontezza del conducente che ha scongiurato un incidente.