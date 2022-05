Guidate meno per risparmiare sul petrolio russo: l'invito dell'Automobile Club tedesco

L'attuale conflitto fra Russia e Ucraina ha ormai rilevanza mondiale, con l'occidente coinvolto sul fronte finanziario in maniera alquanto importante (e speriamo che resti una guerra solo economica...). Si può essere contro l'invasione dell'Ucraina anche consumando meno gas o petrolio, ed è ciò che consiglia di fare l'Automobile Club tedesco.

A causa di politiche non sempre azzeccate negli ultimi decenni, l'Europa si è riscoperta in questo 2022 troppo dipendente dell'energia russa, espediente grazie al quale il Governo di Putin ha potuto fare la voce grossa e incassare milioni di euro/dollari per finanziare la guerra, anche in questi mesi complicati.

Ora i principali Paesi europei stanno cercando di staccarsi il più possibile dalla Madre Russia e l'Allgeemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), l'automobile club tedesco, suggerisce agli utenti - per la prima volta nella sua storia, andando contro ai suoi stessi interessi - di guidare il meno possibile per non alimentare il mercato del petrolio russo.

Le alternative all'autovettura privata del resto ci sono: l'ADAC invita tutti a utilizzare i mezzi pubblici, le biciclette, persino camminare, lasciando l'autovettura come ultima scelta. Se guidare è indispensabile, allora meglio farlo con coscienza, con l'ADAC che ha dispensato diversi consigli per risparmiare carburante (Il nostro stile di guida può abbassare il prezzo della benzina?). In questo modo non risolveremo di certo il conflitto, in tempi di caro-carburanti però non può comunque far male trovare qualche soluzione alternativa all'automobile...