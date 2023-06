Guidare la Toyota Supra con i finestrini abbassati è impossibile: ecco perchè

In attesa della prossima Toyota Supra che dovrebbe essere al 100% elettrica, i ragazzi di Road & Track hanno provato l'attuale modello della sportiva giapponese. Si tratta di un'auto fantastica se non fosse per i suoi finestrini.

Bob Sorokanich ha avuto il piacere di guidare la coupé nipponica, e approfittando del clima primaverile/estivo di New York degli scorsi giorni, ha deciso di abbassare i finestrini. Una scelta infelice visto che l'abitacolo, stando a quanto racconta il collega, è stato investito da un rumore decisamente fastidioso.

Forse molti di voi lo avranno già sperimentato, e capita a volte quando il passeggero nella fila davanti abbassa di poco il finestrino, causando un rombo sommesso che ti entra nella testa e che ti costringe ad abbassare a tua volte il finestrino.

Tutta colpa di un “difetto di progettazione – spiega Sorokanich - che presumo un'azienda come Toyota potrebbe facilmente risolvere”. Guidando ad una velocità superiore ai 55 km/h, si viene accolti da dei colpi di vento fra i più forti e intensi mai provati in un'auto: “come se fossi sotto un elicottero”.

Sorokanich aggiunge: “È decisamente esasperante. Molte auto dimostrano tale fenomeno a una certa velocità o con i finestrini aperti in una posizione specifica. Probabilmente l'hai notato anche nella tua macchina. Sembra che accada più spesso quando si abbassa un singolo lunotto su un veicolo a quattro porte, rumore che poi si allevia abbassando un finestrino sul lato opposto”.

Nella Supra, però, tale “buffering” si verifica sempre, sia che i finestrini siano leggermente abbassati, sia che siano totalmente aperti: “Sono impazzito cercando di trovare una disposizione dei finestrini che riducesse il buffering – ha spiegato ancora il giornalista - e il frastuono ha quasi fatto venire il mal d'auto alla mia ragazza. Se esiste una configurazione perfetta, una combinazione di finestrino lato guida aperto al 73 percento, lato passeggero chiuso all'89 percento, non sono riuscito a trovarla”.

Secondo il giornalista la spiegazione di tale difetto potrebbe essere ritrovata nel fatto che le vetture moderne debbano essere più aerodinamiche possibile per risparmiare carburante, e ciò significa controllare il flusso d'aria su ogni centimetro della vettura. Se si apre un finestrino si distrugge quello “schema”, cosa che però un designer non può tenere in considerazione.

Sicuramente i fortunati possessori della Toyota Supra, presente anche in versione Manhart, se ne faranno una ragione: niente mano fuori dal finestrino e vento fra i capelli mentre si viaggia, in caso di caldo meglio accendere il condizionatore.