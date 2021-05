Guidare supercar senza tettuccio è uno spasso, anche quando piove

Da alcuni anni a questa parte è tornata alla ribalta la moda delle speedster le quali, presentando un design sprovvisto di tettuccio e prestazioni fuori di testa, possono incarnare il divertimento allo stato puro e al contempo il lusso più sfrenato.

In quest'ultimo senso è chiaro che modelli come la Ferrari Monza, la McLaren Elva o la Aston Martin Speedster siano assolutamente fuori dalla portata della stragrande maggioranza della popolazione, con cifre che possono superare tranquillamente il milione e mezzo di euro.

Quelli di Top Gear però si sono soffermati sui loro fantastici pregi, come una indiscutibile eleganza, una immensa possibilità di personalizzazione e delle caratteristiche a dir poco uniche, che le separano da qualunque altra supercar in circolazione.

Come potreste vedere voi stessi dando un'occhiata al video in alto, Top Gear ha potuto mettere le mani su tutti e tre i modelli citati in precedenza per guidarli nel bel mezzo del magnifico quanto variabile paesaggio scozzese. Jack Rix, presentatore dell'intrigante speciale, ha ammesso si trattasse della priva volta che provava con mano le tre vetture, e per questo motivo supponiamo abbia raggiunto livelli di eccitazione piuttosto elevati, anche perché bisogna considerare che, sommando i prezzi dei tre esemplari, si ottiene la cifra di ben 4,2 milioni di euro. Impossibile oltretutto tralasciare l'assurdo output combinato, che ammonta addirittura a 2.332 cavalli.



La principale peculiarità delle speedster è certamente l'assenza di un tettuccio, che può portare in molti a scartare l'ipotesi di acquisto pensando ai mesi invernali e piovosi ma, come testimonia Rix nel suo video, può valerne comunque la pena.



Almeno è così per milionari come Cristiano Ronaldo, che si è portato a casa una Ferrari Monza da 1,6 milioni di euro proprio alcuni giorni fa, e anche per Zlatan Ibrahimovic, il quale è stato fermato a bordo della sua Ferrari Monza per aver infranto il codice stradale. Nel frattempo molti fan di Bugatti desiderano che anche il produttore di Molsheim lanci sul mercato una sua opulentissima quanto rapida speedster, e un designer l'ha già immaginata con uno stile veramente degno di nota: ecco la Bugatti Type 251 EVO Concept.