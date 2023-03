Guidare un Super Go-Kart di Divisione 1 è l'esperienza più spaventosa di sempre. Il video

Guidare un Super Go-Kart di Divisione 1 può essere un'esperienza quasi terrificante anche per i piloti più esperti. Si tratta infatti del go-kart più veloce al mondo ed è in grado di dare vita a prestazioni che fanno rabbrividire perfino le hypercar.

A buttarsi a capofitto in questa esperienza adrenalinica è stato Scott Mansell del canale Youtube Overdrive. Ha deciso di noleggiare il Rockingham Speedway per una giornata, assumendo anche un team di Superkart della Divisione 1 di modo da poter ottenere il supporto di professionisti esperti.

Scott Mansell non è di certo un novellino, avendo guidato in passato anche vecchie monoposto di Formula 1, ma lo stesso, quanto il co-conduttore dello show Callum McIntyre, sono rimasti a dir poco impressionati dall'esperienza, definendola senza mezzi termini spaventosa.

La potenza del go-kart non è incredibile, “solo” 100 cavalli, ma il peso è di soli 145 kg, di conseguenza equivale ad un rapporto potenza di circa 700 cavalli per tonnellata metrica, più di una McLaren Senna o di una vettura da gara di categoria GT3. Se poi si tiene conto delle dimensioni del veicolo, praticamente una sorta di bara, e della vicinanza al suolo, si capisce come mettersi alla guida di questi superkart sia alquanto problematico.

Il team ha consigliato ai due piloti di non toccare nemmeno l'acceleratore nei primi giri, con le gomme fredde, se non in rettilineo, pena l'uscita di strada in curva. McIntyre ha cercato di seguire tutti i consigli descrivendo l'esperienza al pari di una vecchia vettura di Formula 1 per via delle moltissime vibrazioni, del suono e del caldo. Mansell, invece, a domanda se sia stata l'esperienza di guida più spaventosa non ha avuto esitazioni: “Sì. Le auto di F1 dei primi anni '80 fanno abbastanza paura ma questo è più spaventoso”.

Il mondo di queste piccole vetture da competizione è estremamente interessante e variegato, e di recente avevamo scoperto la presenza di una Ferrari F40 go-kart junior. C'è invece chi ha deciso di montare un motore Tesla da 603CV su un go-kart, per un incredibile rapporto peso-potenza pari a 1 a 1