Guidare un monopattino come una moto: il video del pilota Ducati Scott Redding

I monopattini elettrici ormai non sono più dispositivi di nicchia, al contrario sono sulla bocca di tutti, anche grazie al Bonus Mobilità 2020. Come abbiamo visto nelle scorse settimane, c'è ancora chi non ha la minima idea di come guidarli; al contrario c'è chi li guida ad alti livelli, come il pilota Ducati SBK Scott Redding.

Il pilota ha pubblicato un video sul suo account Instagram nel quale guida un monopattino elettrico come se fosse a bordo di una moto - ovvero piegandosi senza "paura". Con il ginocchio sinistro a terra, Redding ha intrattenuto il suo pubblico che lo ha ricambiato con oltre 100.000 visualizzazioni.

Ovviamente questo è un modo scherzoso di guidare un monopattino - che magari qualcuno là fuori prende il campione a esempio. Al contrario sono mezzi da usare con cognizione di causa, non vanno presi assolutamente come giocattoli, mentre invece c'è ancora gente che li usa sulle rampe di raccordo autostradali o sul tratto urbano della A24. Parlando in modo generale, senza guardare allo scherzoso video in pagina, si tratta di veicoli che possono anche portare a incidenti gravi.

Qualche settimana fa un uomo è morto per averne guidato uno su una strada extraurbana, due adolescenti invece hanno riportato serie conseguenze dopo aver guidato un monopattino in due, senza casco (obbligatorio per i minorenni) e contromano. Insomma, in pista si può fare qualsiasi cosa, come ha dimostrato Redding, è sulle strade cittadine che bisogna stare attenti e seguire le regole (che trovate riassunte in questo articolo dedicato).