Guidare una Ferrari SF90 Stradale come fosse un'auto da rally: il video

Era il 29 maggio del 2019 e Ferrari si apprestava a presentare la nuova, futuristica SF 90 Stradale. Oggi, nel 2020, sono iniziate le consegne della vettura e qualcuno ha anche provato a guidarla come fosse un’auto da rally.

Chi ha seguito la presentazione dell’auto, e si è studiato la scheda tecnica, sa benissimo come la SF90 Stradale sia tutto fuorché un’auto da rally. Parliamo di una supercar ibrida plug-in che eroga 780 CV solo con il motore V8 Turbo da 3.990 cm3, con 800 Nm di coppia a 6.000 giri/min.

In aggiunta abbiamo anche tre motori elettrici che forniscono ulteriori 162 kW/220 CV di potenza, per 1.000 CV totali. Una super vettura che ha anche un’animo a zero emissioni: grazie alla modalità eDrive, e alla presenza di una batteria agli ioni di litio, la SF90 Stradale è in grado di percorrere fino a 25 km in modalità 100% elettrica.

Non sono molti, è vero, quanto basta però per attraversare le zone con limite a 30 km/h e le aree verdi senza far rumore - e soprattutto senza inquinare. L’inquinamento invece è l’ultimo dei problemi dell’autore del video in pagina, che guida la SF90 Stradale come fosse una vettura WRC. Guardare per credere.