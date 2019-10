Guidare un carro armato in Italia? Ecco dove è possibile

Più volte su Everyeye vi abbiamo mostrato i video di incredibili esperienze alla guida di carri armati. Civili come noi e voi, che per un giorno si sono improvvisati carristi mettendosi alla guida di colossi da centinaia di tonnellate. Ma in quasi tutti i casi i video in questione mostravano i servizi offerti da aziende americane.

Ad esempio oggi Jalopnik ha mostrato il video di una sua reporter che è volata fino a Monticello (nello Stato di New York, non in Brianza) per mettersi alla guida di un veicolo corazzato trasporta truppe FV432 APC, prima, e di un autentico Chieftain, poi. Come se non bastasse, alla guida di quest'ultimo la giornalista è passata sopra alcune auto dismesse riducendole in poltiglia.

Sembra molto divertente. Così ci siamo chiesti se anche in Italia fosse possibile vivere un'esperienza del genere. È venuto fuori che nel nostro Paese guidare un carro armato non è per nulla semplice ma è comunque fattibile, grazie ad un'azienda che offre questo servizio.

Parliamo dell'Apokas Paintball, che si trova a Merate in provincia di Lecco. L'Apokas si presenta come l'unico posto in Italia dove è possibile mettersi alla guida di un autentico veicolo corazzato da guerra. Ed effettivamente, facendo una rapida ricerca, pare proprio che sia così.

In passato esisteva anche il Military Park piemontese. Il Military Park permetteva di passare una giornata sicuramente diversa dal solito: si poteva vivere l'esperienza di un autentico addestramento militare, oppure si poteva provare per circa un'oretta il brivido di guidare un tank. Purtroppo, dopo 10 anni di attività, il Military Park ha chiuso.

Ma nulla è perduto, perché per fortuna c'è ancora l'Apokas Paintball. Quest'ultima azienda mette a disposizione dei suoi clienti due diversi mezzi militari: un anfibio della Guerra Fredda e un cingolato lanciamissili. Si può prenotare un corso di guida per uno dei due veicoli a scelta. Guidare l'anfibio costa trai 120 e 150€, per un'ora e mezzo di divertimento, mentre il cingolato costa un po' di più (130-170€) e lo si può guidare per un'oretta. Se proprio non volete rinunciare a nulla, con uno sconto di 70€ si può anche acquistare un bundle che include la guida di entrambi i veicoli.

L'Apokas ad ogni modo offre anche un'esperienza più light: pagando 50€ un gruppo di massimo 15 persone può farsi scorazzare a bordo del trasporta truppe anfibio per 30 minuti.

Sembra un ottimo modo per passare un weekend diverso dal solito.