Per guidare la nuova Alfa Romeo Tonale basta acquistare un abbonamento su Amazon

Anche se in Italia siamo abituati ad acquistare l’auto di proprietà, bisogna riconoscere che oggi esistono tanti altri metodi per potersi mettere alla guida di una vettura. Uno di questi è abbonarsi con CarCloud scegliendo la propria vettura su Amazon: a febbraio 2023 arriva l’Alfa Romeo Tonale.

Drivalia, società del Gruppo FCA Bank, ha appena lanciato il pacchetto CarCloud Next Tonale, la formula di abbonamento da acquistare direttamente su Amazon che ci permette di guidare la nuova Alfa Romeo Tonale, l’auto che diventa locker di Amazon.

Il nuovo C-SUV di Alfa Romeo in versione Mild Hybrid si potrà “noleggiare” con CarCloud a partire dal prossimo 8 febbraio 2023, una formula che è già stata scelta da oltre 30.000 utenti in 4 Paesi d’Europa, ovvero Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Per mettersi alla guida di nuova Alfa Romeo Tonale Mild Hybrid basta acquistare il voucher da 249 euro su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store e poi convertirlo sul sito di CarCloud.

Certo 249 euro è solo il “ticket” d’ingresso dell’abbonamento, per guidare Tonale la quota mensile è di 699 euro, sia per avere la versione più sportiva Sprint che quella più elegante Ti. La formula può essere rinnovata di mese in mese fino a un massimo di un anno, la durata minima invece è di 30 giorni. Una volta attivato l’abbonamento sarà possibile prenotare, ritirare o cambiare il veicolo con un preavviso di 48 ore presso i Drivalia Mobility Store abilitati. Il servizio si potrà attivare inizialmente solo a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia.

Anche se per il momento non sarà disponibile con CarCloud, Alfa Romeo Tonale esiste anche in versione Plug-in Hybrid Q4.