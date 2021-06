Guidando una Porsche creerete musica: ecco come funziona l'assurdo sistema

Quest'oggi Porsche, durante la presentazione del suo nuovo infotainment 6.0, ha sorpreso tutti parlando di un innovativo sistema da implementare a breve nelle sue vetture. Esso si chiamerà "Soundtrack My Life" e provvederà a creare della musica mentre si guida in modo del tutto automatico.

La peculiare funzione è stata sviluppata dal Product Owner presso Porsche Digital, Norman Friedenberger, e funziona collegando fra loro piccolissimi spezzoni di musica creati dal compositore tedesco Borish Salchow tramite uno speciale algoritmo, il quale a sua volta analizza lo stile di guida e la variazioni di andatura per comporre ogni volta pezzi unici.

Il conducente non dovrà far altro che selezionare un mood musicale che è solito ascoltare, e Soundtrack My Life andrà a comporre musica in base a vari parametri. Se si guida in modo pacato e regolare, la musica sarà chiaramente più leggera, mentre praticando una guida sportiva si contribuirà a comporre un sound aggressivo.

Inizialmente Porsche ha sviluppato Soundtrack My Life con l'idea di far uso di un'applicazione per smartphone, ma ad oggi non ha ancora deciso se far girare tutto sull'app o se integrare il tutto nel sistema di infotainment di bordo dei futuri modelli Porsche.



"Potreste ascoltare qualcuno in strada a New York o a Tokyo in questo momento. Il catalogo di idee e visioni sulla destinazione finale è infinito. Il grosso passo in avanti sarebbe l'escludere il coinvolgimento degli esseri umani nel processo. La tecnologia non andrebbe soltanto a combinare spezzoni di musica pre-composta, ma anche a creare melodie e a tenere sotto controllo le frasi in base allo stile musicale dell'artista." Queste sono state le parole di Salchow in merito alla questione.



Purtroppo al momento Porsche non ha ancora rivelato quando arriverà Soundtrack My Life, e neanche gli specifici modelli coinvolti. In attesa di aggiornamenti vogliamo quindi rimandarvi ad un altro progetto col quale la casa di Stoccarda punta a superare la concorrenza in tema di auto elettriche: a quanto pare Porsche è al lavoro su un modello da contrapporre a Tesla Model 3 e BMW i4.