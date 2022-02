Guida una Volvo 740 per 1,6 milioni di km e riceve in premio una nuova S60

Dobbiamo ammetterlo: negli ultimi decenni ci siamo lasciati coccolare dal consumismo quasi in ogni settore, anche quello delle auto, non sono pochi infatti gli utenti che cambiano spesso modello. Questo utente americano invece ha percorso con la sua Volvo 740 GLE 1,6 milioni di chilometri e il marchio svedese lo ha premiato.

È la storia di Jim O'Shea, un cittadino del Missouri che con la sua Volvo 740 GLE ha appena toccato quota 1,6 milioni di chilometri percorsi, ovvero 1 milione di miglia. Acquistata nuova ormai 30 anni fa, non è stata accolta molto bene in famiglia: il padre e lo zio di Jim infatti possedevano un rivenditore Ford, lui però ha cercato di convincerli che fosse un'auto indistruttibile, con la quale avrebbe percorso 1 milione di miglia.

Ebbene anche se il padre di Jim ormai non c'è più, il risultato è stato effettivamente raggiunto lo scorso mese di novembre 2021 - tanto che il rivenditore che ha venduto originariamente l'auto ha deciso di premiare il caparbio O'Shea. Stephen Lynch infatti è il General Manager del concessionario Volvo che ha venduto a Jim la sua 740 GLE nel 1991, e che oggi ha voluto premiare la sua fedeltà con una nuova Volvo S60. Certo c'è il trucco, si tratta solo di un regalo temporaneo: O'Shea potrà guidare la berlina nuova di zecca per due anni, con manutenzione e assicurazione coperte dal rivenditore. Di fatto si tratta di un pacchetto Care by Volvo, che il rivenditore ha deciso di sponsorizzare in maniera alquanto geniale.

Se volete invece saperne di più sulla 740 GLE, beh sappiate che non è mai stata incidentata, anche se la moglie di Jim l'ha urtata tre volte nel vialetto di casa. Il motore originale è stato sostituito dopo 941.466 km e un paio di frizioni son state cambiate nel corso degli anni, con questa manutenzione però il traguardo del milione di miglia è stato raggiunto alla grande. Tuttavia non si tratta del chilometraggio più alto a bordo di una Volvo, il record appartiene ancora oggi a una P1800 del 1966 arrivata a 5,23 milioni di chilometri. E voi ogni quanto tempo cambiate la vostra auto? Fra l'altro ora è anche un pessimo momento per acquistare un'auto: persino il mercato dell'usato è fuori controllo.

Cifre come quelle toccate da Jim O'Shea fra l'altro si possono toccare anche con l'elettrico: questa Tesla Model S ha superato 1,5 milioni di km.