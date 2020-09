La guida ufficiale al Bonus Mobilità 2020: il governo risponde alle vostre domande

Negli ultimi mesi sul Bonus Mobilità 2020, anche detto Bonus Bici o Bonus Monopattino, se ne sono dette di tutti i colori. Le domande degli utenti sono state centinaia, ora però il Ministero dell'Ambiente ha aggiornato le proprie FAQ sul suo sito, abbiamo dunque a che fare con la "guida definitiva" in merito al bonus.

Aggiornato lo scorso 16 settembre, il sito del Ministero ci dice che l'applicazione si chiamerà "Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020", sulla quale ci si potrà registrare dal 3 novembre prossimo - ovvero il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che il Bonus Mobilità consiste in un contributo pari al 60% della spesa sostenuta per bici, monopattini, monoruota e altri dispositivi di trasporto individuale fino a un massimo di 500 euro.

Restano due le fasi di rimborso: nella prima fase, quella in cui siamo, il cittadino verrà rimborsato del 60% (max 500 euro) dopo aver sostenuto la cifra intera, nella seconda il cittadino paga al commerciante aderente all'iniziativa il 40% del prezzo. Il Ministero dell'Ambiente però sottolinea come il "rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili", speriamo dunque che i fondi bastino per tutti i richiedenti.

Per quanto riguarda gli aventi diritto, leggiamo: "Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di Regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)." Per città metropolitane si intendono: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia. Le risposte del Ministero alle domande più comuni sul Bonus Mobilità 2020 non finiscono qui, vi spingiamo ad andare sul sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente per scoprirle tutte.