Guida senza patente: cosa succede se la dimentichiamo a casa?

Come tutti sappiamo, è cosa buona e giusta avere sempre dietro i propri documenti, può però capitare di lasciare il portafoglio a casa con dentro la nostra preziosa patente di guida. Ebbene cosa succede se durante un controllo le Forze dell'Ordine ci trovano senza patente?

Dal 2016 la guida senza patente è stata depenalizzata, tuttavia si incappa in una sanzione amministrativa e nell'obbligo di presentare il documento mancante presso gli uffici di Polizia in un giorno prestabilito. La multa "base" può andare da 42 a 173 euro, non presentare il documento presso gli uffici di Polizia comporta poi un'ulteriore multa da 430 a 1.731 euro.

Tutto cambia se il documento è sospeso, non smarrito: guidare con patente sospesa comporta una sanzione che va da 2.046 a 8.186 euro. In caso di smarrimento della patente, il titolare del documento deve presentarsi presso gli organi di Polizia entro 48 ore per sporgere denuncia di smarrimento e richiedere una nuova patente di guida.

In questo modo si ottiene un permesso di circolazione della durata di 90 giorni, con il quale si potrà guidare senza incappare in sanzioni. Nel mentre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà inviare una nuova patente entro 45 giorni.

Se avete invece un documento scaduto, ecco come rinnovare la patente di guida. Non fate assolutamente come questo signore che ha guidato con la patente scaduta per 22 anni.