La Guida Autonoma v9 di Tesla in mezzo alla nebbia: com'è andata senza radar?

Lo scorso 10 giugno Tesla ha rilasciato l’attesa versione v9 della sua Guida Autonoma Completa, di cui abbiamo parlato più in dettaglio nell’articolo appena linkato. Un aggiornamento molto atteso e importante, che apre definitivamente le porte a Tesla Vision. Ebbene come funziona la tecnologia nella nebbia.

Se seguite le nostre notizie ormai lo sapete: Tesla Vision è la nuova tecnologia di assistenza di guida/guida autonoma che sfrutta soltanto le 8 telecamere di bordo delle Model 3/Y/S/X, senza badare ai radar - che nelle auto Tesla di nuova fabbricazione non verranno proprio montati. Abbiamo già visto come nei test della IIHS americana la tecnologia sia stata perfettamente in grado di gestire le situazioni più comuni, ottenendo di fatto lo stesso risultato delle Tesla con radar.

Stiamo parlando di situazioni con meteo perfetto, pieno sole e visibilità massima, qualcuno invece ha voluto portare il nuovo Full Self Driving v9 nella nebbia per analizzarne il comportamento. Grazie a un nuovo video possiamo ammirare il sistema di Tesla funzionare alla perfezione e senza esitazione anche con vistosa nebbia e senza l’ausilio dei radar, con il proprietario che ha mantenuto la velocità massima a 30 miglia orarie (circa 48 km/h). Guardate voi stessi e giudiycate. Vi fidate della nuova tecnologia di Tesla priva di radar?