La Guida Autonoma Tesla è alla versione 10.4: ecco come si comporta in strada

Fin da quando ha messo in strada le prime autovetture elettriche, Tesla ha sempre parlato di voler lanciare un sistema di guida autonoma proprietario per migliorare nettamente l'esperienza dei passeggeri e la viabilità delle nostre strade, e a quanto pare ci stiamo avvicinando sempre di più a questo traguardo.

Al momento la Guida Autonoma Completa della compagnia di Elon Musk è ancora in fase Beta, ma a quanto pare matura a vista d'occhio. Con il recente aggiornamento alla versione 10.4 della FSD, appena resa disponibile ad alcuni clienti, potrebbe essere stato fatto un ulteriore passo in avanti in tal senso, e un utente ha già avuto modo di provarlo nel centro di Detroit, Michigan.



Come potreste notare voi stessi dal video in alto, caricato su YouTube dal canale Detroit Tesla, si tratta di un piccolo miglioramento incrementale, il quale non andrà di certo a stravolgere il comportamento delle vetture interessate. Le Tesla con la Guida Autonoma Completa in Beta si muovono alla perfezione nelle normali condizioni stradali e del traffico, ma non mancano delle sviste quando la faccenda si complica.



A ogni modo i possessori di Tesla residenti in territorio italiano non possono ancora usufruire del sistema, per cui non possiamo fare altro che aspettare che il team di sviluppo affini il software e cominci ad espandere la sua tecnologia in altri territori al di fuori degli Stati Uniti. In effetti la stragrande maggioranza dei Paesi europei non ha ancora legiferato circa la regolamentazione dei sistemi di guida completamente autonoma, ma è solo questione di tempo.



Tornando al test sulla Model 3, la macchina non è stata messa particolarmente alla prova. Il traffico era principalmente scarso e le strade quasi sempre ampie e regolari. Non molti giorni fa un altro utente provò la Guida Autonoma 10.2 e non tutto andò alla perfezione.



Adesso però il brand californiano deve cominciare a prestare attenzione alla concorrenza: la WM M7 con Guida Autonoma di Livello 5 sfida Elon Musk e Tesla già dal 2022.