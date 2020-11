La Guida Autonoma Tesla sorprende ancora: avvista i pedoni meglio degli esseri umani

Tesla sta lavorando alacremente al miglioramento della propria Guida Autonoma Completa. Al momento il sistema, nonostante si comporti già molto bene nella stragrande maggioranza delle occasioni, è ancora in fase beta. Alcuni clienti hanno però già avuto modo di provarla, e il video in alto ne testimonia le ottime capacità.

Le riprese sono state effettuate dall'abitacolo, e permettono di osservare sia il grosso display per l'infotainment della Tesla Model 3 che la strada davanti alla vettura, ed è impressionante quanto accade all'ottavo secondo del video.

A pochi metri dall'incrocio con segnale di stop il sistema di telecamere della macchina, coadiuvato dall'intelligenza artificiale e da un avanzato software apposito, è riuscito a scorgere un pedone intento a passeggiare tra gli alberi a decine e decine di metri di distanza. Il display di bordo (ingrandito per l'occasione) ha subito evidenziato la presenza dell'individuo attraverso un minuscolo puntino blu, che si è poi ingrandito al ridursi della distanza che lo separava dalla vettura. Meno impressionante ma comunque utile il riconoscimento di un uomo in attraversamento della carreggiata, in questo caso stranamente evidenziato prima in rosso, poi in verde, successivamente in blu e infine in giallo.

E' chiaro che il team interno atto allo sviluppo del software sia ancora a lavoro per aggiungere nuove funzionalità e migliorare quelle esistenti, e in futuro assisteremo magari a una diversa scelta dei colori per indicare persone e oggetti in strada o sul marciapiede. Alcuni proprietari di vetture Tesla hanno invece richiesto una sistemazione alle "vibrazione" dei puntini che delimitano la carreggiata, che in certi casi possono distrarre il conducente, anche perché sono soggette pure loro a continui cambiamenti cromatici.

Tra le altre cose il CEO del brand, l'oramai arcinoto Elon Musk, ha confermato l'imminente arrivo di "aggiornamenti fondamentali", i quali porteranno di certo in dote feature sostanziali. Per concludere accontentando i più curiosi vogliamo condividere una sessione di Guida Autonoma Completa lunga oltre 20 minuti: salite a bordo e godetevi la moderna tecnologia mentre svolge il suo lavoro.