La Guida Autonoma di Tesla a San Francisco fra skateboard e monopattini

Il 2021 sarà un anno chiave per Tesla, che vuole lanciare la Guida Autonoma di Livello 5 prima dell’arrivo del 2022. Attualmente il Full Self Driving completo è in versione Beta e oggi siamo in grado di mostrarvi un fantastico video girato per le strade di San Francisco.

16 minuti di viaggio fra le trafficate strade della metropoli americana, che nascondono non pochi ostacoli. Cosa differenzia infatti il video odierno dagli altri usciti sul web nelle scorse settimane? Beh a San Francisco skateboard e monopattini la fanno da padrone e rappresentano un incredibile banco di prova per la guida autonoma di Elon Musk.

Solitamente i sistemi di frenata automatica sono abituati a rilevare pedoni, ciclomotori, ciclisti al massimo, skateboard e monopattini invece possono essere più difficili da rilevare poiché sono “pedoni in rapido movimento”. Ebbene il sistema Tesla non solo frena in automatico quando questi veicoli sono sulle strisce, li riconosce anche quando questi superano da destra o da sinistra, adattando la guida all’occorrenza.

Certo la Guida Autonoma di Tesla non è ancora completa, è in versione Beta non a caso e il conducente deve comunque badare alla strada per tutto il tempo, i passi fatti dal colosso californiano però sono evidenti e straordinari. Forse l’obiettivo del Livello 5 entro la fine del 2021 non è così fantascientifico.