La guida autonoma di Tesla è fulminea: evitato l'incidente a un incrocio

La guida autonoma proprietaria Tesla, l'Autopilot, ha già mostrato più volte la propria utilità evitando incidenti per distrazione, per guida in stato d'ebbrezza e per tanti altri motivi. Il video che oggi sottoponiamo alla vostra attenzione non serve quindi a evidenziarne i meriti, ma soltanto a confermarli.

Dalla descrizione dell'upload su YouTube apprendiamo che al volante della Tesla da cui provengono le riprese c'era una donna intenta ad accompagnare a lezione di Hockey il figlio di 10 anni. Secondo il marito, che ha scritto la descrizione del video, senza l'intervento dell'Autopilot l'incidente sarebbe stato inevitabile e i passeggeri delle vetture coinvolte avrebbero passato un brutto momento.

Come potete vedere voi stessi, la dinamica è molto semplice. La Tesla percorreva una strada a scorrimento veloce quando, nell'approcciare un incrocio, è accaduta una cosa molto comune: il pick-up nero che precedeva la EV doveva svoltare a sinistra, ma facendolo ha occluso alla vista una berlina di color argento, la quale invece svoltando alla sua sinistra sarebbe stata colpita in pieno dalla ignara berlina californiana.

Proprio un attimo prima che accadesse il peggio, la guida autonoma di Tesla è intervenuta attivando una brusca frenata e lanciando il veicolo verso sinistra e subito dopo di nuovo a destra, per evitare magari un tamponamento da un altro pick-up che viaggiava nel medesimo senso di marcia.

Nello specifico, è accaduto che il Collision Avoidance System, il quale è utile proprio allo scopo di evitare incidenti di questo tipo, ha preso prontamente il controllo dei comandi rivelandosi estremamente efficace.

